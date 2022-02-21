Потанин: есть острое ощущение большой несправедливости по отношению к Валиевой

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин поделился мнением о ситуации с допингом у Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Его слова передает Telegram-канал «Матч ТВ».

«Я прежде всего думаю о том, что свалилось на плечи 15-летней девочки. Представляю, как бы себя в такой ситуации почувствовали мои дочери. Есть острое ощущение большой несправедливости, чрезмерности этого давления. Что тут скажешь, кроме поддержки, сочувствия? Знаете, я просто послал Камиле букет цветов, чтобы ее поддержать», – сказал Потанин.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

Позже Томас Бах выступил с рядом громких заявлений в адрес тренера Этери Тутберидзе и Камилы Валиевой и заявил, что в организации планировали не допустить ее участие в личном первенстве.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал допинг-скандал вокруг Валиевой.