Гурейро отреагировал на слова Баха о Тутберидзе и Валиевой

Российский фигурист Джонатан Гурейро прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об Этери Тутберидзе. Его слова передает «Матч ТВ».

Напомним, что Бах выступил с рядом громких заявлений в адрес Тутберидзе и Камилы Валиевой и заявил, что в организации планировали не допустить ее участие в личном первенстве.

«Те, кто следят за Тутберидзе, знают, что она от старта к старту абсолютно одинаковая. После окончания программы, когда подъезжает спортсмен, она всегда говорит про ошибки. Возможно, для Камилы был бы шок, если бы она подъехала, а Этери Георгиевна начала вести себя иначе. Меня учили не лезть в чужие взаимоотношения. Это человек, который лично вырастил эту спортсменку. Валиева относится к ней, как ко второй маме», – сказал Гурейро.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

Позже Томас Бах выступил с рядом громких заявлений в адрес тренера Этери Тутберидзе и Камилы Валиевой и заявил, что в организации планировали не допустить ее участие в личном первенстве.

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