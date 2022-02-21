Щербакова назвала цель своих занятий фигурным катанием

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова рассказала о своей мотивации выходить на лед.

«Я катаюсь не ради какой-то конкретной медали, а ради тех непередаваемых эмоций, которые ты испытываешь на льду: перед выступлением ты чувствуешь, что сейчас все смотрят на тебя, что все внимание на тебя сконцентрировано, и ты можешь в данный момент показать все, на что ты способен, все самое лучшее!

И когда это получается – это чувство ни с чем не сравнить», — приводит слова Щербаковой официальный сайт Олимпийских игр.

На Олимпиаде в Пекине Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании. Второе место досталось еще одной россиянке – Александре Трусовой. Бронзовая медаль в активе японской фигуристки Каори Сакамото.

После короткой программы Щербакова была второй и проигрывала Камиле Валиевой 1,94 балла. Но последняя не справилась с нервами в произвольной программе и пропустила вперед себя сразу трех спортсменок.

Щербакова является действующей чемпионкой мира в одиночном катании и в командном турнире.

Ранее наставник Анны Щербаковой, Этери Тутберидзе, поделилась секретом успеха 17-летней спортсменки.