Плющенко рассказал о проблемах с Трусовой во время совместного сотрудничества

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопрос, были ли у него проблемы с обучением Александры Трусовой во время их совместного сотрудничества.

«У меня были с этим проблемы. Можно сказать, не справился с характером фигуристки. Как показала Олимпиада, и Этери Георгиевне Тутберидзе с ее штабом это удалось не до конца. Хвалить себя и свой штаб не буду. Мы старались развивать фигуристку. Дало ли это что-то Саше, нужно спросить у нее. Возможно, она скажет, что Плющенко ничего ей не дал», — передает слова Плющенко «РИА Новости».

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Перед награждением фигуристок Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее Алексей Железняков объяснил эмоциональную реакцию Трусовой после произвольной программы на Олимпиаде.