Лайшев призвал прекратить травлю Тутберидзе

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев возмущен отношением официальных лиц и западных СМИ к российскому тренеру Этери Тутберидзе.

«Не перестаю удивляться бесчеловечному отношению, нападкам западных журналистов и официальных лиц на Тутберидзе. У Запада не получилось осуществить свой план в полной мере с Камилой, теперь они принялись за Этери Георгиевну. Нужно остановить эту травлю в сторону наших спортсменов и тренеров всеми возможными способами», — цитирует Лайшева Sport24.

Напомним, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Камилу Валиеву холодно встретили со льда ее тренеры. Он назвал эту ситуацию жестом разъединения.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение МОК об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

Эти скандалы не прошли для Валиевой бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль.

Ранее Владимир Морозов, который выступает в парном катании с Евгенией Тарасовой, рассказал о роли Этери Тутберидзе в их успехах.