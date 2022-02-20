Быков рассказал, что должно помочь нашим хоккеистам в матче с Финляндией

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что наличие в команде опытных игроков, прошедших прошлую Олимпиаду, является дополнительным плюсом нашей сборной в финальном матче против Финляндии.

«То, что в нашей команде есть игроки, кто был на прошлой Олимпиаде, а также тренеры, которые являются олимпийскими чемпионами, является дополнительным плюсом. Люди, которые прошли по этой дорожке, знают, как добиваться того, что нужно для победы, как себя вести, как готовиться. Я считаю, что это плюс для наших ребят, те, кто был на прошлой Олимпиаде, могут передать опыт в подготовке молодым хоккеистам», — приводит слова Быкова ТАСС.

Финальный поединок сборных России и Финляндии пройдет в Пекине 20 февраля. Начало матча в 7.10 по московскому времени.

На пути к финалу подопечные Алексея Жамнова одержали верх над сборными Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

Сборная России является действующим победителем Олимпийских игр. На прошлой Олимпиаде россияне в финале одолели Германию (4:3 ОТ).

Ранее Владислав Третьяк рассказал, как сборной России не надо играть в финальном матче с финнами.