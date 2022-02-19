Третьяк рассказал, как нужно сыграть хоккеистам сборной России в финале Игр-2022

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что игрокам национальной команды нужно сыграть дисциплинировано в финале Олимпийских игр — 2022 против финнов.

«Много заброшенных шайб не будет, все будет зависеть от дисциплины и игры голкипера. Нам нельзя удаляться, потому что финны очень хорошо играют в большинстве. Будет такая же игра, как со сборной Швеции — все в одну шайбу. Нельзя ошибаться в обороне, будет вязкая игра.

Финны со всеми играют от обороны, на контратаках, знают, что мы обязательно полезем на ворота», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, в матче 1/2 финала Россия обыграла Швецию. Основное время матча закончилось вничью 1:1. Не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда. Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха. Решающий буллит на счету 20-летнего форварда Арсения Грицюка.

Финальная встреча состоится 20 февраля. Стартовое вбрасывание назначено на 7.10 по московскому времени.

Ранее экс-наставник сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о сборной Финляндии, с которой команда России встретится в финале Олимпийских игр — 2022.