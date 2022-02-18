Роднина: по делу Валиевой надо провести серьезное внутреннее расследование

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила о необходимости провести внутреннее расследование ситуации с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой.

«Расследование только начнется, все еще впереди. Нашей главной задачей является не только встретить и поздравить, гордиться, но и провести серьезное внутреннее расследование. Дальше так нельзя. Боюсь, что выводы будут не только увеличить возраст — это и так ясно. Вопрос только в том, поднимут до 16 или 17. То, что это будет сделано — сто процентов. Боюсь, что могут быть и более серьезные решения», — сказала Роднина «Чемпионату».

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании по итогам двух программ. Серебряная медаль досталась Трусовой, которая в произвольной программе первой в истории прыгнула пять четверных прыжков. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Валиева заняла четвертое место, хотя лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин обратился к Валиевой, Щербаковой и Трусовой после олимпийского турнира.