Ягудин обратился к Валиевой, Щербаковой и Трусовой после олимпийского турнира

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин подвел итоги турнира в женском одиночном катании на Играх-2022 в Пекине и выразил восхищение всеми тремя российскими спортсменками, выступавшими на Олимпиаде.

«Признаюсь, я ни за кого не болел отдельно. И всех трех девочек люблю одинаково. Восхищаюсь Трусовой, которая в произволке сделала то, что, скорее всего, не повторит никто из девочек долгие годы, а может, и никогда. Восхищаюсь Валиевой, которая поцелована Вселенной и находится на другом, каком-то внеземном уровне. И, конечно, я восхищаюсь Щербаковой, у которой случилась драма с коньками за несколько дней до старта Игр», — написал Ягудин на своей странице в Instagram.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании по итогам двух программ. Серебряная медаль досталась Трусовой, которая в произвольной программе первой в истории прыгнула пять четверных прыжков. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Валиева заняла четвертое место, хотя лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее Тутберидзе отреагировала на критику в свой адрес со стороны главы МОК.