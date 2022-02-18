Защитник сборной Швеции раскритиковал судей после поражения в полуфинале с Россией

Защитник сборной Швеции по хоккею Лукас Бенгтссон после поражения команды в полуфинальном матче на Олимпиаде в Пекине с Россией в серии буллитов со счетом 1:2 раскритиковал работу арбитров игры. В частности, шведский игрок вспомнил момент, когда российский форвард Павел Карнаухов влетел в шведского голкипера Ларса Юханссона.

«Судьи сегодня предельно ясно дали понять, что не допустят никаких задержек или тому подобных действий. Карнаухов не сделал ничего, чтобы избежать столкновения, а просто поехал на Юханссона. Ранее арбитры уже наказывали за такое, поэтому я думаю, что было трусостью не удалить его», — приводит слова Бенгтссона Aftonbladet.

Основное время матча закончилось вничью 1:1, не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда. Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха. Решающий буллит на счету 20-летнего форварда Арсения Грицюка.

Таким образом, сборная России сыграет в финале Олимпиады с командой Финляндии, которая в полуфинале обыграла национальную команду Словакии со счетом 2:0.

Напомним, что сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Четыре года назад в решающем матче россияне переиграли Германию в овертайме.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов ответил на вопрос о везении в олимпийском турнире.