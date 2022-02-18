Главный тренер сборной России по хоккею ответил на вопрос о везении в олимпийском турнире

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине со Швецией в серии буллитов со счетом 2:1. Основное время матча закончилось вничью 1:1, не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда. Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха. Решающий буллит на счету 20-летнего форварда Арсения Грицюка.

«Удача помогла? Да-да, нам везет. Вы это хотели сказать, да? План на игру выполнили? Сегодня на льду была команда, которая старалась играть весь матч. Да, не обошлось без ошибок, но это невозможно — ни одна команда не играет строго по заданию. У нас были ошибки, у шведов — тоже. Но мы в финале, результат добыт», — приводит слова Жамнова корреспондент «Чемпионат».

Таким образом, сборная России сыграет в финале Олимпиады с командой Финляндии, которая в полуфинале обыграла национальную команду Словакии со счетом 2:0.

Напомним, что сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Четыре года назад в решающем матче россияне переиграли Германию в овертайме.

Ранее Жамнов объяснил решение выпустить Грицюка на буллиты в полуфинале Олимпиады-2022.