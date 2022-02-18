Волочкова объяснила неудачное выступление Валиевой в произвольной программе

Известная российская балерина Анастасия Волочкова призвала спортивные общества перестать докапываться до спортсменов.

«В четвертом месте Валиевой виноваты взрослые, которые издевались над ней. Она могла взять золотую медаль. Человек на Олимпиаде находится под прицелом всего мира. Ее гнобили из-за того, что она что-то выпила или не выпила. Спортивные сообщества, перестаньте докапываться до спортсменов, их наград. Жалко смотреть на всю эту ситуацию», — передает слова Волочковой «Матч ТВ».

Также она заявила, что в фигуристке убили олимпийский дух.

Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что перед выступлением фигуристок в личном турнире на Играх в Пекине Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не будет награждать призеров, если Валиева попадет в тройку лучших.

Ранее Евгения Медведева дала совет Камиле Валиевой, как прийти в себя после выступления на Олимпийских играх.