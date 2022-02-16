Песков ответил на вопрос, смотрел ли Путин выступление Валиевой на Играх-2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, смотрел ли Владимир Путин прокат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Нет. Путин готовился к пресс-конференции», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова (80,2). Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова по фигурному катанию прокомментировала результаты короткой программы у женщин на Олимпийских играх.