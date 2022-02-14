Валиева рассказала о своем состоянии после скандала на ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, что в последнее время ей не хватает эмоций, но она покажет свои результаты в личном виде программы на Олимпийских играх в Пекине.

«Эти дни для меня были очень сложными, уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом эмоционально я уже устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпиаде и стараться представлять нашу страну. Буду надеяться, что я это буду делать максимально. Настроюсь и покажу свои результаты», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Также юная спортсменка рассказала, что в свой адрес получила множество добрых пожеланий.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. На этих играх 15-летняя фигуристка уже стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам этого вида соревнований, пока дело юной российской спортсменки не будет завершено.

Валиева выступит с короткой программой на Олимпиаде в Пекине 15 февраля. Россию также будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее Илья Авербух заявил, что Валиева справится с давлением в соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.