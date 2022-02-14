Российские фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на ОИ-2022

Российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов завоевала серебряную медаль в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине.

Россияне получили оценку 220,51 балла. Победителями соревнований стали французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые набрали 226,98 балла. Тройку лучших замкнула американская пара Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (218,02).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)

3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) .

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс высказался о возможной реакции организации на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.