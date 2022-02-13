Загитова заявила, что у нее слишком много вопросов по ситуации с Валиевой

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова высказалась о ситуации вокруг положительной допинг-пробы россиянки Камилы Валиевой.

«Я не знаю, что там было и какие подводные камни. Это какая-то история, которая покрыта мраком. Много очень вопросов. Не к Камиле, а мы понимаем, к чему и кому» — сказала Загитова в эфире Первого канала.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

На Олимпиаде-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Также она является действующей чемпионкой мира.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, ответил на вопрос, почему проба фигуристки Камилы Валиевой показала наличие в ее организме вещества триметазидина.