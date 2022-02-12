«Эх вы, взрослые дяди и тети, с кем воюете?»: Железняков о ситуации с Валиевой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о ситуации с допингом у российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Эх вы, взрослые дяди и тети, с кем воюете? С ребенком! С девочкой, которая всю жизнь к этому шла, вкалывая как раб на галерах.

Мои друзья из США, Канады, Европы, России и так далее пишут, что глубоко возмущены всем этим происходящим шабашем и плясками на душе юной девочки. Весь мир со слезами наблюдает за этой историей.

Так нельзя. Вы на минуту представьте, что это ваш ребенок, и может, в ваших душах что-то перевернется. Да победят свет и справедливость. Аминь» — написал хореограф в Instagram.

11 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

На Играх-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.

Ранее американская журналистка The Washington Post Сэлли Дженкинс назвала WADA политизированным и заявила, что нет причин наказывать Валиеву по делу о допинге.