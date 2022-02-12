Драчев о выступлении Логинова в спринте: четыре промаха недопустимы для такого мастера

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объяснил, почему Александр Логинов сделал четыре промаха в спринте на 10 км на Олимпиаде в Пекине. По мнению специалиста, спортсмен слишком торопился. При этом, заметил Драчев, атлет такого уровня не имеет права совершать подобные ошибки.

«Промахи Логинова могу объяснить спешкой, он торопился. Подходит уверенно, но со скорострельностью была недоработка, на мой взгляд, на Олимпиаде надо аккуратнее стрелять. Выстрел очень дорого стоит, и вот эти ошибки Александру помешали. Он показал прекрасный ход, но по два промаха лежа и стоя недопустимы для такого мастера», — сказал Драчев «Газете.Ru».

Логинов в итоге стал лишь 38-м. Эдуард Латыпов с тремя промахами занял 11-е место, Даниил Серохвостов, не закрывший две мишени, финишировал 19-м. Лучший из россиян в этой гонке Максим Цветков чисто отработал на обоих рубежах, но остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

На Олимпиаде в Пекине российские биатлонисты принесли в копилку сборной лишь одну медаль. Кристина Резцова и Александр Логинов стали третьими в смешанной эстафете.

Ранее Драчев высказался о выступлениях российских биатлонистов в спринте на Олимпиаде в Пекине.