«Не прячь своего лица, ты россиянка»: в Кремле прокомментировали ситуацию с Валиевой

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы с уважением относимся к WADA и МОК. Все этим занимаются, не будем спешить, дождемся когда будет завершено разбирательство. Мы поддерживаем Камилу Валиеву, желаем ей успехов. Вопросы к российским чиновникам? У Кремля нет вопросов, есть призыв дождаться. Наши спортивные чиновники делают свою работу. Мы убеждены что речь идет о недоразумении. У наших чиновников есть вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Ждем завершения разбирательств, безгранично и полностью поддерживаем Камилу. И говорим ей: «Не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и всех побеждай!» — сказал Песков на брифинге.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Решение РУСАДА о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду.

Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

Ранее депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о ситуации с положительной допинг-пробой Валиевой.