Хоккейный тренер Плющев назвал главную проблему сборной России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился ожиданиями от матча национальной команды против Дании, который состоится в рамках группового этапа Олимпиады, передает «ВсеПроСпорт».

«Главный корень проблем — в игре самой сборной России. Наша сборная готова, мягко говоря, неидеально. У команды приверженность принципам «бей-беги» в стиле АХЛ 1990-х», — сказал Плющев.

Напомним, в стартовом матче турнира Россия обыграла Швейцарию со счетом 1:0, а Дания переиграла Чехию (2:1).

Россия сыграет с Данией 11 февраля. Встреча начнется в 7:10 по московскому времени.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее хоккейный тренер Вячеслав Быков поделился ожиданиями от матча группового этапа Олимпиады между сборными России и Дании.