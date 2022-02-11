Хоккейный тренер поделился ожиданиями от матча сборной России против Дании на Олимпиаде

Хоккейный тренер Вячеслав Быков поделился ожиданиями от матча группового этапа Олимпиады между сборными России и Дании, передает «Чемпионат.com».

«Дания не менее известный соперник, чем Швейцария. Секретов в хоккее все меньше и меньше. Соперники интересные, которые умеют и знают, как перенимать опыт», — сказал Быков.

Напомним, в стартовом матче турнира Россия обыграла Швейцарию со счетом 1:0, а Дания переиграла Чехию (2:1).

Россия сыграет с Данией 11 февраля. Встреча начнется в 7:10 по московскому времени.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о предстоящем матче сборной России с Данией на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.