Директор Росгвардии досрочно присвоил звание капитана двум российским лыжникам

Директор Росгвардии Виктор Золотов подписал приказ о присвоении звания капитана российским лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову.

«Принимая во внимание достигнутые военнослужащими войск национальной гвардии старшими лейтенантами Д. Спицовым и А. Большуновым высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередное воинское звание «капитан» присвоено им досрочно», — говорится в сообщении на официальном сайте Росгвардии.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Большунов стал обладателем золотой медали в скиатлоне, а Спицов завоевал серебро.

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.

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