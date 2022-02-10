В МОК считают спекуляциями разговоры о сомнительной допинг-пробе Валиевой

Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что не собирается комментировать спекуляции вокруг Камилы Валиевой.

«Я не собираюсь комментировать эти спекуляции. Ситуация, возникшая вчера, является юридическим делом, комментировать ее на пресс-конференции было бы неуместно», — приводит слова Адамса Sport24.

Напомним, что 9 февраля иностранное СМИ написало, что сомнительный допинг-тест Камилы Валиевой стал причиной переноса награждения отечественных фигуристов за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее тренер Валиевой Этери Тутберидзе отреагировала на скандал вокруг допинг-пробы Валиевой.