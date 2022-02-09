Стали известны подробности допинг-пробы российской фигуристки Валиевой

Допинг-проба, которая показала наличие запрещенного вещества, была сдана российской фигуристкой Камилой Валиевой в декабре, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

«Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микродозе. Доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей», — сказал источник.

Журналист Василий Конов в своем Telegram-канале утверждает, что в допинг-пробе Валиевой было найдено вещество триметазидин.

«Препарат триметазидин не помогает спортсмену никак. Совсем. Найден в одной единственной пробе в декабре», — добавил он.

Напомним, россияне выиграли командные соревнования. Награждение должно было состояться 8 февраля, но оно было перенесено.

Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию о возможном положительном допинг-тесте Камилы Валиевой.