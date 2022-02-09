Роднина о допинг-пробе Валиевой: никому не нужны сильные российские фигуристки

Депутат Государственной думы России Ирина Роднина высказалась о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, передает Sport24.

«Не хочу делать заявлений, пока не увижу официальную информацию. В голове просто не укладывается, как такое могло произойти. Напоминает «охоту на ведьм». Никому не нужны сильные российские фигуристки», — сказала Роднина.

Напомним, россияне выиграли золотую медаль в командных соревнованиях. Награждение должно было состояться 8 февраля.

В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию о возможном положительном допинг-тесте Камилы Валиевой.