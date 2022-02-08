В Федерации санного спорта России назвали золотой бронзовую медаль Ивановой на ОИ

Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт отреагировала на завоевание Татьяной Ивановой бронзовой медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Я верила в эту медаль! Знаю характер Тани, у нее невероятная сила духа. Проходила весь сезон на костылях и такое выдала. Она огромная молодец. Для меня эта бронза как золото. Это победа над своими страхами. Именно здесь она сломала ногу, на этой трассе. Сумела квалифицироваться за несколько этапов. Она неимоверная умница! Взяла свою заслуженную медаль», — сказала Гарт «Чемпионату».

Саночница Татьяна Иванова принесла России первую в истории страны олимпийскую медаль в женском одиночном санном спорте. На домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году Иванова завоевала серебро в эстафете.

Впереди российской спортсменки оказались две немки — Натали Гайзенбергер и Анна Беррейтер.

В прошлом году спортсменка получила тяжелейшую травму — разрыв связок и трещину кости. Уже в декабре 2021 года она сумела выступить на трассе в Винтерберге и занести в актив зачетные очки. А в январе Иванова взяла бронзу на этапе в Сигулде, сумев квалифицироваться на Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что российская саночница Иванова выиграла бронзовую медаль в одиночных соревнованиях.