Российская саночница выиграла бронзовую медаль в одиночных соревнованиях

Саночница Татьяна Иванова принесла России бронзовую медаль в одиночном турнире. Эта первая в истории страны олимпийская медаль в женском одиночном санном спорте. На домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году Иванова завоевала серебро в эстафете.

Впереди российской спортсменки оказались две немки — Натали Гайзенбергер и Анна Беррейтер.

За сегодняшний соревновательный день у российской сборной три бронзовые награды. Помимо Ивановой, медали завоевали сноубордист Вик Уайлд и лыжник Александр Терентьев, который финишировал третьим в спринте.

Всего теперь у России десять наград: два золота, три серебра и пять бронз. Золотые медали россиянам обеспечили фигуристы в командном турнире и лыжник Александр Большунов.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась на пятое место в медальном зачете на ОИ.