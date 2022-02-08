Тренер сборной Финляндии заявила, что команду заставили играть в масках в матче с Россией

Тренер женской сборной Финляндии по хоккею Ююсо Тойвола прокомментировала решение команды сыграть в матче Олимпийских игр — 2022 с Россией в масках. Отметим, что российская команда провела встречу без масок. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу финской команды.

«Это решение приняли не мы. Нас заставили сыграть в масках. Кто попросил? Я не хочу об этом говорить. Связано ли это с ситуацией, которая возникла в матче России и Канады? Нет. Это не было в принципе сложным решением для нас. Не знаю, угрожает ли здоровью игра в масках», — приводит слова Тойволы «Чемпионат».

Накануне канадские хоккеистки отказались выходить на матч против России. Причиной стало то, что российская команда не отправила канадцам результаты своих тестов на коронавирус. Матч начался с опозданием. В итоге соперницам пришлось выйти на лед в медицинских масках. В третьем периоде россиянки и судьи сняли маски.

На групповом этапе сборная России одержала одну победу в четырех матчах, на старте турнира обыграв команду Швейцарии (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5) и Канадой (1:6).

Из-за этого поражения сборная России опустилась на четвертое место в группе А. Таким образом, российская команда в четвертьфинальном матче сыграет со сборной Швейцарии.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею разгромно проиграла Финляндии и сыграет в 1/4 со Швейцарией.