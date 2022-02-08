Женская сборная России по хоккею разгромно проиграла Финляндии и сыграет в 1/4 со Швейцарией

В рамках женского хоккейного олимпийского турнира прошел матч между женскими хоккейными сборными России и Финляндии. Игра завершилась разгромной победой финской команды со счетом 5:0. Отметим, что финки играли в масках, россиянки — без.

Голами у финской команды отметились: Санни Рантала, Мишель Карвинен, Енниина Нюлунд, Миннамари Туоминен и Сусанна Тапани.

На групповом этапе сборная России одержала одну победу в четырех матчах, на старте турнира обыграв команду Швейцарии (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5) и Канадой (1:6).

Из-за этого поражения сборная России опустилась на четвертое место в группе А. Таким образом, российская команда в четвертьфинальном матче сыграет со сборной Швейцарии, а финская команда встретится со сборной Японии.

Ранее спортивный врач Михаил Вартапетов назвал маразмом тот факт, что сборные Канады и России играли в масках.