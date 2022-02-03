Украинская бобслеистка Гунько: мы явно не друзья с российскими спортсменами

Украинская бобслеистка Лидия Гунько высказалась об отношении к российским спортсменам во время предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем иметь с ними спокойный и легкий контакт. В реальной жизни нельзя игнорировать это, потому что от действий России действительно пострадало много моих друзей и знакомых», — приводит слова Гунько CNN

.

Ранее Министерство спорта и молодежи Украины запретило своим олимпийцам давать интервью на русском языке на Олимпиаде, а также рекомендовало не находиться рядом со спортсменами из России и избегать совместных фотографий с ними.

Напомним, после завершения соревнований по прыжкам в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио победительница турнира россиянка Мария Ласицкене и бронзовый призер украинка Ярослава Могучих поздравили друг друга с хорошими результатами, обнялись и попозировали для фото. После этого украинскую спортсменку затравили на родине.

Ранее украинский боец высказался о запрете русского языка на Олимпиаде-2022.