Украинский боец высказался о запрете русского языка на Олимпиаде-2022

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Денис Бондарь поделился мнением о ситуации с запретом на использование русского языка для своих соотечественников на Олимпийских играх — 2022.

Министерство спорта и молодежи Украины запретило олимпийцам давать интервью на русском языке на ОИ в Пекине, а также рекомендовало не находиться рядом со спортсменами из России и избегать совместных фотографий с ними.

«В данный момент я нахожусь в США, но здесь много ребят из России и других стран. Все с друг другом общаются, помогают. Если слышат русскую речь, то подходят и что-то советуют или как-то пытаются помочь.

Все спортсмены все понимают, а на то, что происходит там наверху, мы не можем повлиять. Они что-то кому-то советуют, но не понимают, что жить-то нам. Мы соревнуемся и уважаем все друг друга. Это главное», — цитирует бойца mma.metaratings.ru.

Напомним, после завершения соревнований по прыжкам в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио победительница турнира россиянка Мария Ласицкене и бронзовый призер украинка Ярослава Могучих поздравили друг друга с хорошими результатами, обнялись и попозировали для фото. После этого украинскую спортсменку затравили на родине.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов рассказал, как общается с украинским спортсменом Олегом Гандеем.