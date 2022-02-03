Путин заявил, что поедет на Олимпиаду в Пекин вместе с президентом Аргентины

Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Аргентины Альберто Анхелем Фернандесом сообщил, что отправится с ним на Олимпийские игры — 2022 в Пекин.

«У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Все связано, конечно, с этой ситуацией (пандемией — «Газета.Ru»). Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Игр», — приводит слова главы государства РИА «Новости».

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля.

Всего в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Владимир Путин накануне старта Игр в Пекине высказался о политике в спорте, а также об употреблении спортсменами запрещенных веществ — допинга.