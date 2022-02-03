Валиева не допустила ошибок в прыжках на тренировке перед стартом Олимпиады

Российская фигуристка Камила Валиева провела вторую тренировку перед началом зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, сообщает Sport24.

По информации источника, фигуристка чисто исполнила все прыжковые элементы: тройной аксель, тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп.

Кроме Валиевой в женском одиночном катании Россию представляют Александра Трусова и Анна Щербакова. Соревнования по фигурному катанию начнутся в Пекине уже 4 февраля, первым пройдет состязание в командном турнире.

Валиева не проиграла ни одного старта в этом сезона. Фигуристка, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, выиграла чемпионат России и европейского первенства.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова провела вторую тренировку перед стартом зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Спортсменка, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, чисто сделала двойной аксель, тройной флип + тройной риттбергер и тройной лутц + тройной риттбергер. Вне прогона фигуристка чисто исполняла четверной лутц.