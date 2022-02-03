Щербакова чисто исполнила все прыжки на второй тренировке перед Играми

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова провела вторую тренировку перед стартом зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, передает Sport24.

По информации источника, спортсменка, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, чисто сделала двойной аксель, тройной флип + тройной риттбергер и тройной лутц + тройной риттбергер. Вне прогона фигуристка чисто исполняла четверной лутц.

Кроме Щербаковой в женском одиночном катании Россию представляют Александра Трусова и Камила Валиева. Соревнования по фигурному катанию начнутся в Пекине уже 4 февраля, первым пройдет состязание в командном турнире.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова провела вторую тренировку перед стартом зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. По информации источника, фигуристка упала с тройной акселя в начале прогона короткой программы под музыку, однако затем чисто исполнила два каскада — тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп. При этом без музыки Трусова несколько раз чисто исполнила аксель в три оборота.