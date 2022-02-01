Вяльбе: это не Олимпиада, это Corona Games

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о тяжелых условиях на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) из-за жестких методов борьбы с распространением коронавируса.

«Думаю, до 20 февраля, пока все спортсмены и члены команд не сдадут итоговые ПЦР-тесты, никто не успокоится. Это не Олимпиада, это Corona Games. Это как русская рулетка. Также не исключено, что спортсмены будут получать ложноположительные результаты анализов, и стресс будет только усиливаться», — приводит слова Вяльбе Yle.

Ранее Вяльбе заявила, что Олимпиаду в Пекине целесообразно перенести на следующий год и посетовала, что сейчас это сделать уже невозможно.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что ждать итоги ПЦР-тестов подопечных так же мучительно, как тесты на беременность.