Вяльбе: ждать итоги ПЦР-тестов подопечных так же мучительно, как тесты на беременность

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как спортсмены воспринимают новости о положительных результатах ПЦР-тестов у других спортсменов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«В нашей команде мы вообще об этом не говорим. Я считаю, что сейчас спортсмены не должны думать об этом. Все мои мысли сводятся к тому, что наутро спортсменам придут отрицательные результаты ПЦР-тестов. Это также мучительно, как ждать результат теста на беременность», — приводит слова Вяльбе Yle.

Ранее Вяльбе заявила, что Олимпиаду в Пекине целесообразно перенести на следующий год и посетовала, что сейчас это сделать уже невозможно.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Вяльбе рассказала о сложностях олимпийской трассы в Пекине.