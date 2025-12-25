Аэропорт Калуги во второй раз за день приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Калуги введены ограничения на полеты самолетов

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Аэропорт Калуги также приостанавливал работу днем 25 декабря. Кореняко уточнял, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Спустя примерно 1,5 часа авиагавань возобновила работу.

23 декабря представитель Росавиации сообщил, что в аэропорту Калуги снова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Они были сняты спустя двое суток.

