В аэропорту Внуково девушка застряла в капсульном отеле

SHOT: девушка застряла в капсульном отеле во Внуково и опаздывает на рейс
Shutterstock/FOTODOM

Девушка застряла в капсульном отеле в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Пассажирка не может открыть ячейку и орет, что опаздывает на самолет», — отмечается в посте.

По данным канала, девушка находится в одной из капсул, расположенных в «чистой зоне» аэропорта, куда попадают пассажиры после прохождения предполетного контроля. Девушка не может выбраться уже около полутора часов и рискует опоздать на рейс — до вылета остается менее часа. Администратор отеля не смог ей помочь.

Отмечается, что из капсулы слышны крики. Сотрудники аэропорта намерены вскрыть заклинившую дверь и выпустить девушку.

21 декабря сообщалось, что власти Туниса уже третьи сутки удерживают в аэропорту экипаж вертолета Ми-26, состоящий из российских и белорусских летчиков, без официальных обвинений и объяснений причин. У них изъяли паспорта, из-за чего они не могут покинуть зону прилета. Борт выполнял гуманитарные и грузовые рейсы для ООН и следовал из Ливии в Алжир с технической посадкой для дозаправки.

Ранее в США авиакомпания решила брать дополнительную плату с пассажиров plus-size.

