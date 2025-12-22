В аэропорту Внуково девушка застряла в капсульном отеле

SHOT: девушка застряла в капсульном отеле во Внуково и опаздывает на рейс

Девушка застряла в капсульном отеле в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Пассажирка не может открыть ячейку и орет, что опаздывает на самолет», — отмечается в посте.

По данным канала, девушка находится в одной из капсул, расположенных в «чистой зоне» аэропорта, куда попадают пассажиры после прохождения предполетного контроля. Девушка не может выбраться уже около полутора часов и рискует опоздать на рейс — до вылета остается менее часа. Администратор отеля не смог ей помочь.

Отмечается, что из капсулы слышны крики. Сотрудники аэропорта намерены вскрыть заклинившую дверь и выпустить девушку.

