На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего замглавы Тосненского района Ленобласти арестовали за махинации с льготными землями

78: экс-замглавы Тосненского района Ленобласти арестовали за махинации с землей
true
true
true

Бывшего заместителя главы Тосненского района Ленинградской области Олега Ануфриева арестовали за махинации с землями для льготников. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

«В СИЗО Олег Ануфриев проведет следующие два месяца, сообщает корреспондент 78 из зала суда. По версии следствия, обвиняемый участвовал в схемах по продаже физлицам земельных участков, которые предназначались для льготных категорий граждан», — говорится в посте.

Накануне сообщалось, что действующего и бывшего замглавы администрации Тосненского района задержали за мошенничество с землей с ущербом от 10 млн руб. Как писало РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета России, к руководителю СУ СКР России по Ленобласти Сергею Сазину обратились многодетные семьи и супруга участника специальной военной операции с вопросом о восстановлении прав на получение земельных участков. По результатам приема возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

18 ноября стало известно, что бывшего главу технопарка «Сколково» Рената Батырова задержали в рамках дела о коррупции. Его подозревают в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере. После задержания он был арестован по решению суда.

Ранее суд в Москве приговорил экс-резидента «Сколково» по делу о мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами