Бывшего замглавы Тосненского района Ленобласти арестовали за махинации с льготными землями

Бывшего заместителя главы Тосненского района Ленинградской области Олега Ануфриева арестовали за махинации с землями для льготников. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

«В СИЗО Олег Ануфриев проведет следующие два месяца, сообщает корреспондент 78 из зала суда. По версии следствия, обвиняемый участвовал в схемах по продаже физлицам земельных участков, которые предназначались для льготных категорий граждан», — говорится в посте.

Накануне сообщалось, что действующего и бывшего замглавы администрации Тосненского района задержали за мошенничество с землей с ущербом от 10 млн руб. Как писало РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета России, к руководителю СУ СКР России по Ленобласти Сергею Сазину обратились многодетные семьи и супруга участника специальной военной операции с вопросом о восстановлении прав на получение земельных участков. По результатам приема возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

18 ноября стало известно, что бывшего главу технопарка «Сколково» Рената Батырова задержали в рамках дела о коррупции. Его подозревают в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере. После задержания он был арестован по решению суда.

Ранее суд в Москве приговорил экс-резидента «Сколково» по делу о мошенничестве.