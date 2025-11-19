Основателю «Русского молока» дали 15,5 года колонии по второму делу

Суд дал бизнесмену Бойко-Великому 15,5 года колонии по делу о хищении земель

Можайский городской суд Московской области приговорил бизнесмена, основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 15 с половиной годам колонии по второму уголовному делу о хищении земель. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Вместе с ним сроки получили девять фигурантов, в числе которых есть бывшие чиновники из Рузского района Подмосковья.

В 2020 году Рузский суд прекратил производство по этому делу, но кассационная инстанция отменила это решение.

По данным следствия, Бойко-Великий создал организованное преступное сообщество (ОПС) в 2003 году. Его целью стало завладение земельными участками в Рузском районе под видом инвестирования в сельское хозяйство. ОПС действовало до января 2011 года. В материалах дела упоминаются бывшие совхозы и колхозы Рузского района, где структуры бизнесмена массово скупали земельные наделы.

В настоящее время Бойко-Великий отбывает срок за растрату средств банка «Кредит Экспресс».

