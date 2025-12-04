На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане арестовали чиновника подозреваемого в незаконной раздаче земель

В Дагестане арестован чиновник по делу о незаконной раздаче земель
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Экс-главу Новолакского района Дагестана, начальника управления правительства республики по вопросам переселения жителей Новолакского района на новое место жительства Магомеда-Гаджи Айдиева арестовали по уголовному делу о незаконной раздаче земель. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По решению суда Айдиев отправлен под стражу на 1 месяц 29 суток — до 2 февраля 2026 года, отмечается в сообщении.

3 декабря силовики задержали чиновника по подозрению в превышении полномочий. По версии следствия, Айдиев предоставил земельные участки площадью 5,17 гектара на безвозмездной основе 37 людям, которые не были признаны нуждающимися и не имели на получение земельных участков никаких законных оснований. При этом нуждающиеся в участках были лишены возможности получить землю.

19 ноября сообщалось, что по уголовному делу о хищении земель к 15,5 годам колонии был приговорен бизнесмен, основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий. Как установило следствие, предприниматель создал организованное преступное сообщество в 2003 году для завладения земельными участками в Рузском районе под видом инвестирования в сельское хозяйство.

Ранее сотрудница российского банка украла у клиента 150 млн рублей и получила срок.

