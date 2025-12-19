Путин признался, что не стыдится своих друзей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что он не испытывает чувства стыда за людей, которых считает своими друзьями. Об этом он заявил в ходе прямой линии и пресс-конференции, прошедшей в формате единого мероприятия.
«Я могу все-таки с уверенностью сказать, что люди, которых я считаю своими друзьями, а такие есть, - они ведут себя очень сдержанно, достойно. И мне за них не стыдно», – заявил Путин.
Путин в ходе эфира назвал председателя КНР Си Цзиньпина «отличным другом» и «союзником» России, подчеркнув, что это служит краеугольным камнем в развитии взаимоотношений между двумя странами.
19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.
Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.
Ранее Путин назвал близких друзей России.