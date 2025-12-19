Путин признался, что не стыдится своих друзей

Путин заявил, что ему не стыдно за своих друзей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что он не испытывает чувства стыда за людей, которых считает своими друзьями. Об этом он заявил в ходе прямой линии и пресс-конференции, прошедшей в формате единого мероприятия.

«Я могу все-таки с уверенностью сказать, что люди, которых я считаю своими друзьями, а такие есть, - они ведут себя очень сдержанно, достойно. И мне за них не стыдно», – заявил Путин.

Путин в ходе эфира назвал председателя КНР Си Цзиньпина «отличным другом» и «союзником» России, подчеркнув, что это служит краеугольным камнем в развитии взаимоотношений между двумя странами.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

