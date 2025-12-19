Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом

Путин назвал Си Цзиньпина другом и заявил, что отношения РФ и КНР развиваются

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что оценивает председателя КНР Си Цзиньпина «как отличного друга» и «союзника» России.

«Оцениваю председателя Си Цзиньпина как моего надежного друга и стабильного партнера и союзника России», — сказал глава государства.

Путин отметил, что это является «главной основой развития российско-китайских отношений».

Он добавил, что отношения Москвы и Пекина «последовательно развиваются» и продолжат развиваться как в ближайшем, так и в отдаленном будущем.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

