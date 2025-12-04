Путин назвал близких друзей России

Индия и Китай являются близкими друзьями России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

«Индия и Китай — наши близкие друзья, мы этим очень дорожим», — сказал глава государства в ответ на вопрос, как Россия взаимодействует с обеими странами, сохраняя хорошие отношения.

Также российский лидер отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин стремятся и находят решения даже самых сложных межгосударственных вопросов. По словам Путина, главная причина, благодаря которой странам удается найти согласие, — мудрость обоих лидеров.

«Мы этому очень рады, но не считаем себя вправе как-то вмешиваться. Это двусторонние отношения», — добавил президент.

Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Также президент должен поучаствовать в российско-индийском бизнес-форуме.

Путин уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин шуткой ответил о месте России в союзе с КНР и Индией.