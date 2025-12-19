Путин рассказал, записывал ли внукам видеокружки в мессенджерах

Путин заявил, что никогда не отправлял видеокружок

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что никогда не отправлял видеокружки своим внукам.

«Нет, никогда этого не делал», — заявил он.

В ходе выступления глава государства, говоря о работающих в стране мессенджерах, заявил, что конкуренция всегда нужна, она всегда будет.

По его словам, Россия добилась полного цифрового суверенитета в связи с появлением собственного мессенджера Мах.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Россия стала суверенной «во всех смыслах».