Путин пообещал жителям Стрежевого расширить семейную ипотеку на вторичный рынок

Путин пообещал включить город Стрежевой в список для семейной ипотеки на «вторичку»

Президент России Владимир Путин пообещал включить город Стрежевой в Томской области в список для семейной ипотеки на вторичное жилье. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

На «Прямую линию» обратилась Екатерина Ерастова, которая в своем видеообращении к президенту рассказала, что ее многодетная семья хотела бы воспользоваться семейной ипотекой, но в городе Стрежевом, где они живут, нет новостроек, а на вторичное жилье такой вид ипотеки не распространяется. Поэтому она попросила Владимира Путина расширить семейную ипотеку и на вторичное жилье.

Президент сообщил стрежевчанке, что такое решение уже принято.

«В таких регионах, где не строится жилье, разрешено использовать ипотеку для приобретения жилья со вторичного рынка», — пояснил Владимир Путин.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили почти 3 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

