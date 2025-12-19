Путин высказался о льготной ипотеке в РФ

Власти смогли сохранить льготную ипотеку, несмотря на сложности с балансировкой бюджета. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы, конечно, будем продолжать меры поддержки. Несмотря на определенную напряженность, связанную с необходимостью балансировки бюджета, мы сохранили льготную ипотеку. Но, знаете, есть места, где эта ипотека не 6%, а 2%. Можно взять ипотеку там. С милым рай в шалаше. Поэтому это будет не шалаш, это будет уже квартира, но в тех местах, где процент по ипотеке составляет всего 2%, а не 6%», — сказал он.

19 декабря российский лидер проводит прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что с 2026 года граждане не смогут оформлять льготную ипотеку на одного из членов семьи или знакомых. Подобные действия, по его мнению, превращали соцпрограмму в инструмент для заработка. Парламентарий уточнил, что возможность привлекать дополнительных заемщиков сохраняется при условии, что заработков семьи не хватает на покупку жилья.

При этом базовые параметры программы не изменятся. Ставка по-прежнему будет льготной. Первоначальный взнос — от 20%, лимит кредита — до 6 млн рублей во многих регионах России и до 12 млн в крупных агломерациях. Возможность совмещать льготную и рыночную часть кредита тоже сохраняется, рассказал депутат.

Ранее Мишустину предложили запустить ипотеку под 1% для некоторых семей.