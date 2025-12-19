Россиянин пригласил Путина на свадьбу

Мужчина сделал предложение на прямой линии и позвал Путина на свадьбу

Во время прямой линии президента России Владимира Путина уральский журналист сделал предложение своей возлюбленной и позвал главу государства на свадьбу.

Российский лидер отметил, что автор вопроса уже одет как на торжество.

«И вот то, что написано на этом плакате, не просто так. Я знаю, что моя девушка смотрит сейчас прямую линию. Олечка, выходи за меня замуж. Ну и поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень будем рады видеть вас на свадьбе», — сказал мужчина.

Корреспондент был одет в костюм, в руках у него был плакат: «Хочу жениться».

9 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным.