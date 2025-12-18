Появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным

Пресс-служба Кремля опубликовала видео подготовки к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая в этот раз будет совмещена с большой пресс-конференцией. Записи появились в канале Кремля в мессенджере Max.

На кадрах видно, что зал, в котором глава государства будет отвечать на обращения граждан и вопросы журналистов, уже подготовили для размещения сотрудников СМИ. В помещении расставлены стулья и настроено освещение. Рабочее место российского лидера также готово к предстоящему мероприятию.

Совмещенные большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным состоятся 19 декабря в Гостином дворе в Москве. Начало мероприятия запланировано на 12:00 мск. Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться в течение всего мероприятия. К текущему моменту россиянине направили более 2 млн обращений к президенту. Их расшифровкой, как и в 2024 году, будет заниматься GigaChat.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подготовка Владимира Путина к прямой линии вышла на заключительную стадию. По его словам, президент 18 декабря целый день готовился к мероприятию.

Ранее журналисты выяснили, с какими вещами не пустят на прямую линию с Путиным.