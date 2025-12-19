Путин заявил о расширении семейной ипотеки на вторичку

Путин: семейная ипотека уже расширена на вторичку в городах, где мало строят

В России семейная ипотека уже расширена на вторичку в городах, в которых зафиксированы низкие темпы строительства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«В таких регионах, где не строится новое жилье или строится очень мало нового жилья, разрешено использовать семейную ипотеку для приобретения жилья с вторичного рынка», — сказал глава государства.

До этого Путин заявил, что семейная ипотека под 6%, а также региональные программы со ставкой до 2% будут сохранены и продолжат развиваться.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

